Volkswagen выпустит прощальную версию Golf GTI с «механикой»

В преддверии прекращения производства «заряженных» хетчбэков volkswagen Golf GTI с механической трансмиссией немецкий автопроизводитель выпустил спецверсию GTI 380. Об этом сообщает Motor1.

В оснащение автомобиля «прощальной» серии входят 19-дюймовые колесные диски черного цвета с летними шинами. Аналогичные колеса устанавливались на спецверсию более мощного Volkswagen Golf R, посвященную 20-летию с начала выпуска этой модификации. Крыша и корпуса зеркал у Volkswagen Golf GTI 380 также окрашены в глянцевый черный цвет. Также для спецсерии автомобиля предусмотрен эксклюзивный цвет кузова — графитовый серый.