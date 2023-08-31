Volkswagen выпустит прощальную версию Golf GTI с «механикой»

Volkswagen отказывается от механической трансмиссии на Golf GTI
В преддверии прекращения производства «заряженных» хетчбэков volkswagen Golf GTI с механической трансмиссией немецкий автопроизводитель выпустил спецверсию GTI 380. Об этом сообщает Motor1.
В оснащение автомобиля «прощальной» серии входят 19-дюймовые колесные диски черного цвета с летними шинами. Аналогичные колеса устанавливались на спецверсию более мощного Volkswagen Golf R, посвященную 20-летию с начала выпуска этой модификации. Крыша и корпуса зеркал у Volkswagen Golf GTI 380 также окрашены в глянцевый черный цвет. Также для спецсерии автомобиля предусмотрен эксклюзивный цвет кузова — графитовый серый.
Volkswagen Golf GTI оборудован 2,0-литровым турбомотором мощностью 241 л.с. Рукоятка механической трансмиссии у этой версии немецкого хетчбэка традиционно выполнена в форме мяча для гольфа. Также для Volkswagen Golf GTI доступна 7-ступенчатая роботизированная трансмиссия с двойным сцеплением.