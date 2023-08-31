В Москве загорелась полицейская машина

На Варшавском шоссе в Москве загорелся полицейский автомобиль. По предварительным данным, стражи порядка смогли покинуть машину. Об этом пишет РЕН ТВ.

На кадрах автомобиль полностью объят огнем. Мимо него проезжают машины.

Очевидцы утверждают что машина загорелась во время движения. Полицейские остановились и оперативно покинули ее.

Причины и обстоятельства произошедшего выясняются. О состоянии силовиков пока нет данных.