Самые быстрые спорткары, которые выставили на продажу

Представляем подборку самых быстрых спорткаров - эти автомобили выставили на продажу на площадке "Авито Авто".

© "Авито Авто" / Ferrari 812 Superfast

Ferrari 812 Superfast за 37 900 000 рублей

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Быстрый и дерзкий Ferrari 812 Superfast AMT 2019 года в красном цвете. Двухдверный спорткар первого поколения оснащен бензиновым двигателем мощностью 800 л.с. и автоматической коробкой передач, что позволяет машине разгоняться до 100 км/ч за рекордные 2,9 секунды. Салон модели выполнен в лаконичном дизайне. Указанный в объявлении пробег - 4388 км, один владелец по ПТС. Автомобиль прошел дополнительную проверку и не был замечен ни в одном ДТП.

Lamborghini Huracan 5.2 за 45 000 000 рублей

"Авито Авто"

Ещё один представитель итальянской элиты - Lamborghini Huracan 5.2 с пробегом всего лишь 10 км. Обладающий невероятной мощностью (640 л.с.) этот полноприводный спорткар с двигателем V10 и роботизированной коробкой передач способен разогнаться до 100 км/ч за 2,9 секунды. Кожаный салон Carbon Skin, цветной многофункциональный дисплей, климат-контроль и камера заднего вида дополняют презентабельность спорткара. В объявлении указан один продавец в ПТС.

Chevrolet Corvette за 16 000 000 рублей

"Авито Авто"

Американский Corvette с пробегом 500 км и автоматической коробкой передач продается эксклюзивно на платформе с единственным владельцем в ПТС. Бензиновый двигатель мощностью 466 л.с. разгоняет машину за 4,2 секунды. Кузов кабриолета выполнен из углеродного волокна, а в салоне - премиальная отделка из бежевой кожи с перфорацией и строчкой.

Aston Martin Rapide 5.9 за 12 900 000 рублей

"Авито Авто"

Четырехдверный автомобиль Aston Martin Rapide 5.9 AT 2012 года выпуска в стиле Джеймса Бонда с пробегом 4300 км. Основные характеристики - двигатель мощностью 477 л.с., автоматическая коробка передач, задний привод. Аристократичный британец при всей своей внешней сдержанности набирает скорость до 100 км/ч за 5,3 секунды. В объявлении упоминается 2 владельца в ПТС, в мае было проведено ТО. Автомобиль оснащен климат-контролем, мультимедийными устройствами и навигатором.

HiPhi Z AT за 10 600 600 рублей

"Авито Авто"

Завершает список азиатская новинка и самый ожидаемый спорткар 2023 года - HiPhi Z AT. Полноприводный спортивный электромобиль оснащен двигателем мощностью 672 л.с. и развивает максимальную скорость 200 км/ч. Техническая оснащенность модели делает ее уникальным спорткаром в своем классе: на автомобиле установлен автопилот третьего поколения и фронтальный лидар.