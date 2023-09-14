Все новинки Audi в одном материале

Авторынок сегодня сильно и резко меняется, потому что находится на стыке двух эпох: бензиновой эры и электрической. Нельзя просто взять и в один день отменить автомобили в ДВС и привезти в салоны машины на электротяге. Потребитель – существо нежное, консервативное и любящее то, что у него уже есть. Поэтому часто появляются электрические клоны автомобилей, которые ездят на ДВС – так проще происходит процесс адаптации. Но из-за этого сильно раздувается модельный ряд, который ежегодно пополняется новыми моделями. Давайте посмотрим на планы компании Audi и узнаем, что она решила продавать нам в ближайшие годы.

© Wikimedia Commons

Audi A2 e-tron

Видео дня

На сегодняшний день младшей моделью Audi является А1, но в будущем она, скорее всего, исчезнет. Предполагается, что модельный ряд будет начинаться с Audi A2 e-tron, которую представили еще в 2012 году, но потом проект свернули на долгие годы, хотя старт продаж планировался на 2013 год.

Изначально Audi A2 e-tron задумывался как конкурент компактному и инновационному BMW i3, но проект не пошел в серию из-за огромной стоимости машины на выходе. В 2013 году за нее собирались попросить 40 000 евро, а за такие деньги легко покупалась BMW 5, Audi A6 и Mercedes-Benz E. Собственно, посмотрев на грустные продажи BMW i3, которая также пострадала от цены, Audi поспешно забросила проект в дальний угол.

Audi AG

Сегодня на дворе 2023 год и в Audi внезапно вспомнили, что проект давно разработан, смахнули пыль и объявили новую дату выпуска – 2026 год. Собираться автомобиль будет на заводе SEAT в Монтерелле в Испании. Это означает, что текущая версия А2 с ДВС доживает еще три года, после чего уходит на вечный покой.

Audi A4 e-tron

Модель Audi A4 тоже доживает последние дни – в 2024 году состоится выход новейшей Audi A4 e-tron. Сообщается, что машину построят на новой архитектуре PPE, а собирать будут в Германии и Китае. В Китае автомобиль отправят на завод FAW-Audi. Недавно проскакивала версия, что появится не только простая A4 e-tron, а еще и A4 e-tron RS. Попробовать сохранить текущие названия топовых линеек, к которым компания приучала нас десятилетиями – логичный шаг для поднятия продаж. Также планируется кроссовер с названием Q4 e-tron.

Audi AG

Audi А5

А вот тут Audi удивила – модель А5 получит двигатели внутреннего сгорания еще как минимум на целое поколение. Причем в линейке планируется много разных кузовов: седан, хэтчбек, Avant, allroad, Coupe и Cabriolet. На текущий момент такая информация кажется странной, потому что А5 – купешка с двумя дверьми. С другой стороны, кто мешает добавить две двери и назвать машину уже GranCoupe на манер BMW, а потом просто сделать удлиненный багажник. Учитывая, что именно в этой линейке планируется оставить ДВС, вероятно Audi постарается сделать модель максимально вариативной, чтобы каждый мог найти то, что ему подходит.

Wikimedia Commons

Сообщается, что планируются также модели S5 и RS5 Avant, которые заменят S4 и RS4 Avant. Показать новые машины должны уже в 2024 году.

Audi A6 e-tron

Audi A6 e-tron показали на Шанхайском автосалоне в далеком 2021 году, и вот теперь компания сообщает, что готовится к выпуску модели в продажу в 2025. О новинке известно, что её длина составляет 4,96 метра, а мощность аккумулятора - 100 кВт*ч. Предположительно, ее должно хватать на 700 километров пути без подзарядки, но такие цифры в европейских машинах оправдываются очень редко.

Audi.com

Планируются модификации с передним и полным приводом, а также кроссовер на базе A6 e-tron, который назовут 6 e-tron.

Audi AG

Audi A8 e-tron

Audi A8 e-tron также показали на Шанхайском автосалоне в 2021 году, прям рядом с A6 e-tron. Эта версия также только электрическая и с разным типом привода. По поводу кроссовера на базе A8 e-tron пока не известно, но скорее всего, он тоже появится. Потому что текущий кузов Q7 – не вечный, когда-то и ему создадут замену. Длина новинки составит как минимум 5,35 метра. Машины из поколения в поколение становятся только больше. Сегодня уже простая А4 – весьма вместительный седан, а когда-то начиналась с компактной Audi 80. Сообщается, что новая A8 e-tron будет комплектоваться проекционными камерами, способными проецировать изображение на стены рядом с машиной. Если машина сможет принести что-то новое, кроме электродвигателя – это хорошо.

Audi В6

Audi В6 – это внедорожник, который создается специально для Китая. Говорят, что на самом деле, это просто слегка переделанный Volkswagen Teramont (Atlas в некоторых странах). Сборка и продажи должны начаться в 2023 году и продолжаться до 2031.

Сборка машины планируется на заводе Volkswagen в Китае, который частично принадлежит FAW. Также у машины будет общая базу с Q6, длина которого составляет 5,01 метра, что делает новинку весьма крупной. Изначально машина укомплектуется классическими ДВС R4 и V6, а в 2024 году появится гибридная версия PHEV.

Audi Q8 e-tron

А эта машина производится уже с 2019 года, поэтому ей готовят скорую замену. Ну как скорую – старт продаж в 2026 году. Но уже известно, что сборка машины планируется на заводе в Брюсселе. Про бензиновую версию пока ничего не известно, хотя ранее Audi говорила, что может продлить их производство до 2030 года.

Wikimedia Commons

Заключение