Появились новые подробности о недорогом кроссовере Fisker Pear

Американская компания Fisker, возглавляемая датским дизайнером и предпринимателем Хенриком Фискером, раскрыла новые подробности о самой важной из своих грядущих новинок — электрическом компактном кроссовере Pear, серийный выпуск которого должен начаться в июле 2025 года на заводе Foxconn в Лордстауне (США, штат Огайо).

© Fisker

Кроссовер Pear был засвечен в начале августа на мероприятии Fisker Product Vision Day 2023 вместе с тремя другими новыми моделями компании. После этого «оптового» показа каждая новинка удостоилась отдельного пресс-релиза с фотографиями и техническими подробностями. Так, мы уже довольно близко познакомились с 1000-сильным купе-кабриолетом Fisker Ronin, пикапом Fisker Alaska и оффроудной версией Force E кроссовера Fisker Ocean, а теперь пришло время заглянуть в Fisker Pear, его название расшифровывается как Personal Electric Automotive Revolution.

Fisker

Pear будет самой доступной и самой массовой моделью Fisker, с его помощью компания хочет в течение десятилетия выйти на уровень продаж в миллион машин в год. Pear рассчитан преимущественно на молодых городских жителей, что однако не мешает отправиться на нём в небольшое загородное путешествие всей семьёй или с компанией друзей. При габаритной длине 4550 мм Fisker Pear готов взять на борт шесть человек и достаточно большое количество вещей, так как в дополнение к основному багажнику имеется передний, именуемый Froot.

Передний багажник изолирован от салона, поэтому в нём удобно перевозить сильно пахнущую еду или пропитанную потом после активностей на природе одежду, за доплату вдобавок будет предложена система терморегуляции, чтобы горячая еда оставалась горячей, а холодные напитки холодными.

Дверь основного багажника названа Houdini в честь легендарного иллюзиониста Гарри Гудини, она не открывается наружу, а сдвигается вниз за задний бампер — таким образом, достать/положить вещи можно будет даже на самой тесной парковке, но из-за такой оригинальной конструкции багажный проём получился небольшим, а нижняя кромка багажника расположена довольно высоко. В полупрозрачную крышу Fisker Pear встроены солнечные панели для подпитки батареи.

Fisker

Fisker

Посадочная формула салона — 3+3, то есть переднее пассажирское кресло сделано двухместным, но можно будет выбрать и более традиционную компоновку 2+3. Оформлен интерьер незатейливо, зато здесь есть много ниш и полочек для мелочей. Износостойкая и грубоватая на вид отделка изготовлена из вторсырья. Все кресла можно сложить и организовать в салоне двухспальную кровать. За доплату будет предложен дополнительный 17,1-дюймовый вращающийся экран, чтобы можно было лежать и смотреть кино. Ещё для Pear заявлен мощный компьютер собственного производства Fisker Blade производительностью 6,2 терафлопс, он будет отвечать за развлечения и программную персонализацию электромобиля.

Подробностей о платформе Pear пока нет, известно только, что она называется SLV-1 и была разработана специально для этой модели, основной конструкционный материал — лёгкая сталь. Число деталей, из которых состоит Pear, примерно на 35% меньше, чем у других электромобилей этого класса, при этом многие детали унифицированы — например, подлокотники во всех дверях абсолютно одинаковые. Относительно простая конструкция и большие объёмы выпуска должны гарантировать доступную цену: в США Pear будет стоить от 29 900 долларов, а с учётом федеральных субсидий стать владельцем кроссовера можно будет всего за 22 400 долларов.

Fisker

В базовой комплектации Pear будет иметь единственный электромотор на задней оси и запас хода на одной зарядке на уровне 290 км, до 100 км/ч он сможет разогнаться за 5,6 с. Более дорогие и дальнобойные версии смогут проехать на одной зарядке 320-560 км по циклу WLTP в зависимости от оснащения. Двухмоторные полноприводные версии тоже есть в планах, в том числе спортивная Extreme. Штатные колёса — 20- либо 22-дюймовые.