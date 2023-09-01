Спортседан Omoda S5 GT дебютирует в России 7 сентября

Китайский автобренд Omoda представит 7 сентября в России спортивный седан S5 GT. Об этом сообщает Telegram-канал «Китайские автомобили».

© Omoda

Omoda S5 GT получил бензиновый турбодвигатель объемом 1,6 л мощностью 150 л.с., который работает с роботизированной трансмиссией. Внешне Omoda S5 GT отличается от обычной версии дизайном решетки радиатора и дисков, оранжевыми тормозными суппортами увеличенного размера, а также оригинальными элементами интерьера, креслами с красной строчкой и ремнями безопасности такого же цвета.

Обычный седан S5 оснащается 1,5-литровым атмосферным бензиновым двигателем мощностью 113 л.с. В старших комплектациях автомобиль оборудован турбомотором такого же объема мощностью 147 л.с. Оба агрегата идут в связке с вариатором.