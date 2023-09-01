1 сентября в России вступило в силу постановление правительства о новых правилах эксплуатации автомобилей, среди которых значится запрет вешать гаджеты на лобовое стекло машины. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Согласно новым правилам, водителям запрещено управлять автомобилем с установленными «дополнительными предметами» и «покрытиями, ограничивающими обзорность» на лобовом стекле.

Под запрет подпадает установка на лобовом стекле видеорегистраторов, креплений для смартфонов и навигаторов, а также платежных устройств для проезда по платным трассам. При этом член Ассоциации юристов России Марина Сафонова в беседе с Autonews подчеркнула, что речь не идет о запрете на использование устройств, и водителям нужно просто научиться их правильно крепить.

«В законодательстве нет прямого запрета на установку в машине видеорегистраторов, навигаторов, телефонов, антирадаров и прочего, просто водителю нужно знать, как их правильно установить», — сказала Сафонова.

Юрист Европейской юридической службы Дмитрий Безделин, напротив, утверждает, что для составления протокола подойдут и более безобидные вещи, присутствие которых может помешать обзорности водителя, включая шторки, ароматизаторы и другое.