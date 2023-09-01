Представлена новая Tesla Model 3

Блокбастер в мире автомобилей - фастбек Tesla Model 3 - обновился спустя шесть лет. Небольшой рестайлинг, пересмотренный салон и увеличенный запас хода - компания Илона Маска сделала всё, чтобы бестселлер стал ещё лучше.

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В случае с Model 3 нельзя было идти на радикальные перемены. Главный рецепт, как у медицинского работника: не навреди. В дизайне произошли точечные изменения, которые сделали новинку больше похожей на старшую Model S: фары стали уже, получили привлекательную полосу дневных ходовых огней, передняя маска стала более гладкой, лишившись некоторых элементов рельефа и горизонтальных противотуманок. Да, стоит отметить, что новая оптика стала причиной новых крыльев, производство которых требует в переоснащение завода под новые штампы.

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С задней частью решили сильно не мудрить и сделать её статьёй экономии. Из нового здесь фонари, к слову, очень привлекательно выглядящие и отсылающие к Volvo, и бампер с иной пластикой. Боковые панели остались прежними, как и зеркала заднего вида.

Новый дизайн - не только повышение привлекательности, но и работа над аэродинамикой. Она, по словам компании, стала заметно лучше, что в том числе отразилось и на запасе хода. Так, заднеприводная версия Tesla Model 3 "2024 с 18-дюймовыми колёсами может проехать 554 км (по циклу WLTP), версия Long Range - 678 км. То есть пробег увеличился примерно на 11-12%. Эти же модификации, но с 19-дюймовыми колёсами проезжают 513 и 629 км соответственно.

В салоне, согласно заявлению компании, стало тише благодаря новым стёклам и дополнительной шумоизоляции. Дизайн внутреннего убранства практически не изменился, и акцент делался на дополнительном оборудовании и повышении удобства. Несмотря на то, что диагональ мультимедиа осталась прежней (15,4 дюйма), пользоваться им приятнее за счёт уменьшения рамки по периметру. Функции подрулевых рычажков перенесены на рулевое колесо, как на Model S и Model X, для задних пассажиров предусмотрен новый 8-дюймовый планшет, на котором можно управлять мультимедиа, климатом. В версии Long Range теперь на три динамика аудиосистемы больше, общее количество доведено до 17-ти. Model 3 RWD получила девять динамиков, один сабвуфер и один усилитель.

Поставки обновлённой Model 3 для Европы и Ближнего Востока начнутся в конце октября. Для рынков этих стран электрокары собирают на гигафабрике в Шанхае.