Детали для Lada подорожали в среднем на 2,7 процента

С 1 сентября подорожали запчасти и аксессуары для автомобилей Lada. Как сообщает портал «Лада.Онлайн», АвтоВАЗ разослал по дилерским центрам скорректированный прайс-лист «Lada Имидж», цена на детали в котором в среднем увеличились на 2,7 процента. «Lada Имидж» — это дочерняя компания АвтоВАЗа, которая выступает официальным дистрибьютором запчастей и аксессуаров как на внутреннем рынке России, так и в странах ближнего и дальнего зарубежья.

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По информации издания «Лада.Онлайн», которое ознакомилось с письмом, полученным официальными дилерами Lada, с наступлением осени повысились цены на всю номенклатуру запасных частей и дополнительного оборудования.

Стоит отметить, что АвтоВАЗ жестко контролирует своих дилеров: автопроизводитель следит за тем, чтобы продавцы не завышали цены на модели Lada и не устанавливали на автомобили лишние «допы».

Компания проводит регулярные тайные закупки в автосалонах — если цены выше установленных АвтоВАЗом, то дилеру грозят санкции вплоть до расторжения контракта. Так, например, к ряду московских салонов, которые продавали новую Lada Vesta с «допами» и накруткой, уже применили «меры коммерческого характера».