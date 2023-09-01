Stellantis представил финальную версию пикапа Ram 1500 TRX Final Edition
Ram 1500 TRX находится на грани исчезновения. Высокопроизводительный пикап получил специальную финальную версию 2024 модельного года и даст коллекционерам и поклонникам последний шанс приобрести один из самых диких грузовиков Ram за всю историю.
Основные моменты Ram 1500 TRX 24 года остались прежними. Под капотом тот же 6,2-литровый Hemi V8 с наддувом, развивающий мощность 702 л.с. и 650 Нм крутящего момента. Эта мощность проходит через восьмиступенчатую автоматическую коробку передач, прежде чем воздействовать на все четыре колеса. Это позволяет пикапу массой более 3 тонн разогнаться до 100 в час всего за 4,5 секунды и преодолеть четверть мили менее чем за 13 секунд.
Конечно, на сегодняшний день так было с каждым Ram TRX. В Final Edition добавлены колеса с возможностью блокировки бортов и специальные значки. На кластере также есть специальный экран-заставка Final Edition и значок с серийным номером вашего TRX Final Edition.