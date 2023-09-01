Стало известно, среди каких запчастей больше всего подделок

Чаще всего в России подделывают технические жидкости и элементы подвески, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на технического директора международной сети автосервисов Fit Service Алексея Рузанова. По его словам, четверть всех продающихся моторных масел и антифризов — подделки, причем распознать их рядовому потребителю непросто. Вместе с тем некачественный контрафакт может привести к поломке автомобиля.

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Помимо техжидкостей, на рынке можно встретит много поддельных деталей подвески — к примеру, шаровые опоры и рулевые тяги. Как предполагает Рузанов, кустарное производство именно этих деталей несложно организовать.

Он напомнил, что использование подделок грозит поломками. Например, некачественный антифриз в радиаторе быстро кристаллизуется, перестает выполнять свою задачу и приводит к перегреву мотора, что может вылиться в дорогостоящий ремонт.

При этом изготовители подделок достигли такого уровня, что нередко отличить контрафакт от оригинала крайне сложно. Эксперт посоветовал внимательнее относиться к покупкам в интернете, а также просить сертификаты на интересующий товар.