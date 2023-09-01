УАЗ запустит в производство особую версию «Буханки»

Ульяновский автозавод выпустит 120 автомобилей УАЗ СГР («Буханка») в особом исполнении в честь классического УАЗ-450 образца 1958 года. Об этом говорится в сообщении производителя, которое поступило «Газете.Ru».

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Особая версия УАЗ СГР будет доступна только в двух цветах кузова — в желтом или зеленом «Рапторе». Для кресел подготовили износостойкую контрастную обивку с водоотталкивающей пропиткой и настил пола с противоскользящим покрытием, а также белую двойную прострочку. На левой боковине кузова машин в юбилейной версии появится шильдик «65 лет», стоимость таких машин составит 1,6 млн рублей.

«Буханка» получила силовые бамперы, экспедиционный багажник с лестницей, защиту рулевых тяг, лебедку и шины для бездорожья, легкосъемное тягово-сцепное устройство и запасное колесо на специальном выносном кронштейне в задней части автомобиля. Оборудование сертифицировано и не требует отдельной регистрации в ГИБДД.