МВД прокомментировало "запрет" вешать гаджеты на лобовое стекло
Запрета на установку гаджетов на лобовое стекло машины нет. Однако важно, чтобы они не мешали обзорности, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД России.
В России с сегодняшнего дня начали действовать корректировки, которые были внесены в постановление правительства РФ по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения.
В документе - перечень неисправностей, при которых запрещается использовать машину. В нем говорится, что управлять машиной, если на ней «установлены дополнительные предметы или нанесены покрытия, ограничивающие обзорность с места водителя», запрещено.
Под это не подпадают зеркала заднего вида, детали стеклоочистителя, радиоантенны и нагревательные элементы.
«Запрета на использование видеорегистратора, если указанное техническое средство не мешает обзорности, в себя не включает», - подчеркнули в МВД РФ.
Ранее сообщалось, что в России с 1 сентября произойдет ряд изменений. Среди них — запрет на эксплуатацию автомобиля с горящим индикатором ошибки в работе антиблокировочной системы тормозов (ABS).