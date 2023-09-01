В Сети показали электрокар на базе Acura NSX 1994 года

Автомобиль-донор — Acura NSX 1994 года выпуска. К моменту покупки на автомобиле уже был заменен двигатель, установили мотор Honda K-серии. У него больше не было собственного двигателя Acura V6 мощностью 274 л.с. в моторном отсеке. Энтузиаст пошел дальше и еще раз заменил движок, на этот раз двигателем Теслы. Он влез в моторный отсек только задом наперед, но в итоге работал нормально.