АвтоВАЗ за 8 месяцев продал больше машин, чем за весь 2022 год
АвтоВАЗ рассказал об итогах продаж за 8 месяцев 2023 года: 30 августа был преодолен 200-тысячный рубеж. Таким образом, результат оказался почти на 12 тысяч больше, чем объем проданных авто за весь календарный 2022 год.
В компании сообщили, что 200-тысячным авто стал седан Lada Vesta Cross нового поколения в комплектации Techno, оснащенный мультимедиа EnjoY Pro Vision с 10-дюймовым вертикальным экраном.
Раскладка по другим моделям - сколько каждой реализовали по итогам августа - пока не предоставляется.
С сегодняшнего дня АвтоВАЗ возобновил производство автомобилей с двигателями "Евро-5". Первыми автомобилями с этим экостандартом станут представители семейства Lada Granta. Это сказалось на стоимости некоторых комплектаций, но "Гранту" по-прежнему можно купить по цене менее 700 тысяч рублей.