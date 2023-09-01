АвтоВАЗ за 8 месяцев продал больше машин, чем за весь 2022 год

АвтоВАЗ рассказал об итогах продаж за 8 месяцев 2023 года: 30 августа был преодолен 200-тысячный рубеж. Таким образом, результат оказался почти на 12 тысяч больше, чем объем проданных авто за весь календарный 2022 год.

В компании сообщили, что 200-тысячным авто стал седан Lada Vesta Cross нового поколения в комплектации Techno, оснащенный мультимедиа EnjoY Pro Vision с 10-дюймовым вертикальным экраном.

Раскладка по другим моделям - сколько каждой реализовали по итогам августа - пока не предоставляется.