Cupra испытывает новый кросс-хэтч Formentor

Обновление в середине цикла включает в себя рестайлинг передней и задней панели, а также увеличенный информационно-развлекательный экран.

Недавно был замечен новый Cupra Formentor, скрывающий свои изменения под тонким камуфляжем. Обновленный стиль, первоначально представленный в 2020 году, является частью обновления среднего цикла Cupra, ожидаемого в 2024 модельном году.

Cupra — это бренд Seat, отвечающий за образ жизни и производительность, что также делает его частью обширной сферы деятельности Volkswagen AG. Formentor — небольшой кроссовер, похожий на купе, который делит платформу с Seat Ateca и VW Golf. Он оснащен рядом силовых агрегатов, включая 1,5- и 2,0-литровые четырехцилиндровые двигатели и гибрид с 1,4-литровым двигателем с турбонаддувом мощностью до 242 л.с.

Визуальные обновления незаметны, но отражают стиль электрического Cupra Tavascan. Обновленная версия Formentor включает в себя пару новых фар, новую решетку радиатора с измененным воздухозаборником и измененный передний бампер. В отличие от большинства камуфляжей для транспортных средств, которые покрывают автомобиль густой узорчатой пленкой, Formentor тонко замаскирован, чтобы выглядеть как текущая версия и гармонировать с другими транспортными средствами. Сзади изменения меньше и менее выражены.

Ожидается, что интерьер подвергнется капитальному ремонту с увеличением информационно-развлекательного экрана. Это изменение, вероятно, будет долгожданным, поскольку большинство элементов управления Formentor управляются через интерфейс сенсорного экрана.

Об изменениях в линейке силовых агрегатов пока ничего не сообщается. Однако вполне возможно, что Cupra внесет некоторые модификации, чтобы увеличить мощность и одновременно сократить выбросы парниковых газов.