АвтоВАЗ поднял минимальную цену Lada Granta

«АвтоВАЗ» убрал из прайс-листов на седаны Lada Granta комплектацию Classic'22, в результате чего минимальная цена модели увеличилась до 699,9 тыс. рублей. Об этом сообщает Autonews.ru со ссылкой на данные с официального сайта компании.

В комплектации Classic'22 за 692,3 тыс. рублей у седанов отсутствовали система «ЭРА-ГЛОНАСС», подушки безопасности, ABS и прочие опции. Теперь самым доступным исполнением для Granta является версия Standart (за 699,9 тыс. рублей). Зафиксировано подорожание седанов в ряде комплектаций, к примеру, цена версии Classic'23 увеличилась на 10 тыс. рублей (до 784,9 тыс. рублей).