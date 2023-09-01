АвтоВАЗ поднял минимальную цену Lada Granta

АвтоВАЗ увеличил цену самой доступной Lada Granta до 699,9 тыс. рублей
«АвтоВАЗ» убрал из прайс-листов на седаны Lada Granta комплектацию Classic'22, в результате чего минимальная цена модели увеличилась до 699,9 тыс. рублей. Об этом сообщает Autonews.ru со ссылкой на данные с официального сайта компании.
В комплектации Classic'22 за 692,3 тыс. рублей у седанов отсутствовали система «ЭРА-ГЛОНАСС», подушки безопасности, ABS и прочие опции. Теперь самым доступным исполнением для Granta является версия Standart (за 699,9 тыс. рублей). Зафиксировано подорожание седанов в ряде комплектаций, к примеру, цена версии Classic'23 увеличилась на 10 тыс. рублей (до 784,9 тыс. рублей).
У Granta в кузове лифтбэк из списка комплектаций исчезла версия Classic'22 за 722,3 тыс. рублей. Самым бюджетным исполнением стала версия Classic за 768,9 тыс. рублей. Цены на другие версии седанов и лифтбэков увеличились на 40 тыс. рублей.