Hyundai запатентовала конструкцию квадрокоптера для перемещения авто

Hyundai запатентовала конструкцию квадрокоптера, который может приземлиться на крышу автомобиля, зацепиться за нее и поднять в воздух. Как сообщает CarBuzz со ссылкой на патентную заявку, автопроизводитель предполагает ряд применений этого изобретения.

Идея использования большого воздушного дрона для перевозки транспортных средств по воздуху в значительной степени изучалась компанией Hyundai с учетом ее вездеходных шагающих ботов. Компания приложила немало усилий для создания экстремальных вездеходов, способных передвигаться, но ей все равно требовалось решение, позволяющее преодолевать непреодолимые препятствия или просто быстро перемещаться из точки А в точку Б.

Помимо перемещения по квадроциклам или даже обычным автомобилям, такой квадрокоптер можно использовать для перевозки грузов или выступать в качестве аварийной зарядной станции, к которой могут обратиться люди, у которых заканчивается электричество в отдаленных районах. И последнее, но не менее важное: дрон может лететь вперед в условиях плохой видимости и разведывать местность, чтобы водители менее подготовленных автомобилей могли решить, как действовать дальше.