Дорожные камеры в России станут «умнее»
Камеры в России научат распознавать такси, каршеринг и спецтранспорт. Об этом сообщил ТАССу Сергей Сучков, генеральный директор компании NtechLab, которая разработала систему распознавания лиц, использующуюся в том числе на городских камерах Москвы. Она выпустила крупное обновление системы FindFace Multi: теперь, помимо лиц, она различает машины перевозчиков и спецтранспорт. Утверждается, что работает отечественная система точнее иностранных аналогов.
Функция распознавания спецтранспорта может пригодиться на промышленных объектах и объектах критической инфраструктуры, сказал Сучков. Ее можно встроить в умные шлагбаумы, чтобы они автоматически запускали «свои» машины на территорию. В ближайшее время систему проверят в деле: ведутся переговоры с предприятиями в России и Центральной Азии.
Также FindFace Multi может в реальном времени следить за ношением касок и жилетов на заводах, наблюдать за территориями критической инфраструктуры. Если на ней окажется посторонний, система оповестит оператора.
Сейчас до половины объектов в России пользуются иностранным ПО для камер, однако отечественные компании готовы заменить его за год, уверен Сучков. Сама NtechLab планирует в ближайшие годы занять не менее 10 процентов этого рынка.
Ранее дептранс Москвы рассказал, как работают «умные» дорожные камеры на загруженных перекрестках. Они отслеживают сложные нарушения с помощью нейросетей: к примеру, различают выезд машины на перекресток во время пробки, самостоятельно формируя постановление и отсылая его в ЦОДД и ГИБДД.