Дорожные камеры в России станут «умнее»

Камеры в России научат распознавать такси, каршеринг и спецтранспорт. Об этом сообщил ТАССу Сергей Сучков, генеральный директор компании NtechLab, которая разработала систему распознавания лиц, использующуюся в том числе на городских камерах Москвы. Она выпустила крупное обновление системы FindFace Multi: теперь, помимо лиц, она различает машины перевозчиков и спецтранспорт. Утверждается, что работает отечественная система точнее иностранных аналогов.

© Motor.ru

Функция распознавания спецтранспорта может пригодиться на промышленных объектах и объектах критической инфраструктуры, сказал Сучков. Ее можно встроить в умные шлагбаумы, чтобы они автоматически запускали «свои» машины на территорию. В ближайшее время систему проверят в деле: ведутся переговоры с предприятиями в России и Центральной Азии.

Также FindFace Multi может в реальном времени следить за ношением касок и жилетов на заводах, наблюдать за территориями критической инфраструктуры. Если на ней окажется посторонний, система оповестит оператора.

Сейчас до половины объектов в России пользуются иностранным ПО для камер, однако отечественные компании готовы заменить его за год, уверен Сучков. Сама NtechLab планирует в ближайшие годы занять не менее 10 процентов этого рынка.