Ford снимет с производства одну из старейших моделей

Американский автопроизводитель Ford снимет с производства модель Escape, которая выпускается уже более 20 лет. Об этом сообщает motor1.com.

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По данным издания, последний кроссовер Escape сойдет с конвейера завода Ford в 2025 году. Позже в линейке бренда появится электромобиль, который и заменит выбывшую модель.

Отмечается, что Escape снимут с производства из-за снижения интереса со стороны покупателей. По состоянию на второй квартал 2023 года дилеры Ford продали 64 839 экземпляров Escape. Это на 12,3% меньше, чем за такой же период 2022 года. Тогда было реализовано 73 920 таких машин.

Первое поколение Ford Escape появилось в 2001 году, второе вышло на рынок спустя семь лет. Третье поколение дебютировало в 2013 году, а последнее появилось в 2020-м.