Страховщики назвали самые дорогие угоны этого года

Страховщики назвали угоны этого года, за которые им пришлось заплатить больше всего. Тройка самых высоких страховых возмещений из-за угонов, которые были выплачены компанией "Согласие" в этом году, связаны с кражами автомобилей в Москве и Подмосковье.

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Самый дорогой угон произошел в Подмосковье: злоумышленники похитили с парковки двухлетний Toyota Land Cruiser Prado белого цвета, который числился в автопарке одной из компаний. Машина была застрахована на 4,046 миллионов рублей - эта сумма была полностью выплачена клиенту.

Второй наиболее дорогой украденный автомобиль также принадлежал юридическому лицу. Серебристый Infiniti QX80 исчез с одной из московских стоянок в неизвестном направлении. Страховое возмещение составило более 3,8 миллионов рублей.

Топ-3 замыкает Lexus NX300 красного цвета, который пропал с парковки во дворе. Владелец выглянул утром в окно и понял, что машину угнали. Автомобилисту было выплачено почти 3,1 миллиона рублей.

В других регионах угоны оборачивались меньшим ущербом. Например, самым дорогим хищением авто в Санкт-Петербурге стала кража Nissan X-Trail с одной из городских парковок. По страховке было выплачено почти 1,5 миллиона рублей.

В Твери украли Mitsubishi Outlander 2018 года выпуска. Владелец получил более 1,3 миллиона рублей, что стало наиболее дорогой кражей транспорта в регионе. За угнанный в Вологде Hyundai Solaris 2013 года выпуска компания выплатила 490 тысяч рублей.