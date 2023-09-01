Раскрыта схема мошенничества на автокредитах

В Тюмени полиция закончила расследовать уголовное дело против двух жителей Казани в возрасте 23 и 46 лет. Следствие установило, что старший из фигурантов откликнулся на предложение заработать 80 тысяч рублей в мессенджере, забрал по указанному адресу в Казани поддельные паспорт и права, связался с еще одним мошенником (его личность не установлена) и выехал в его компании в Тюмень на попутке.

Там новый знакомый оформил по поддельным документам автокредит на сумму более 2,5 млн рублей и приобрел автомобиль. Эту машину 46-летний обвиняемый перегнал в Казань и оставил ее вместе с документами в указанном месте.

В банке, где оформлялся кредит, вскоре обнаружили факт получения займа по фальшивым бумагам и обратились в полицию. Полицейским удалось установить причастность вышеозначенного гражданина и задержать его с новым 23-летним сообщником – снова в Тюмени, в другом банке, при попытке оформить еще один липовый кредит.