В Дептрансе объяснили перекрытие дорог в Москве

В центре Москвы могут быть введены локальные ограничения движения в связи с подготовкой ко Дню города. Об этом сообщил Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы в своем Telegram-канале.

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«В центральной части города возможны локальные ограничения движения из-за подготовки ко Дню города», — говорится в сообщении.

Для поездок по центру в департаменте порекомендовали выбирать городской транспорт. По данным ведомства, сейчас движение в городе оценивается в 5 баллов.

День города отмечают в Москве 10 и 11 сентября.