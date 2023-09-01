В Дептрансе объяснили перекрытие дорог в Москве

В центре Москвы могут быть введены локальные ограничения движения в связи с подготовкой ко Дню города. Об этом сообщил Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы в своем Telegram-канале.
«В центральной части города возможны локальные ограничения движения из-за подготовки ко Дню города», — говорится в сообщении.
Для поездок по центру в департаменте порекомендовали выбирать городской транспорт. По данным ведомства, сейчас движение в городе оценивается в 5 баллов.
День города отмечают в Москве 10 и 11 сентября.
В прошлом году в ходе празднования в столице президент России Владимир Путин принял участие в торжественном концерте в «Зарядье», почтив память участников спецоперации. Он также отметил вклад московских специалистов в процесс восстановления Донецка и Луганска и подготовки республик Донбасса к зиме. Российский лидер поздравил москвичей с праздником и запустил самое высокое в Европе колесо обозрения.