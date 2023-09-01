BYD начал продажи нового большого кроссовера

BYD представил семиместный кроссовер Tang EV
Китайский автопроизводитель BYD представил в Китае обновленный семиместный кроссовер Tang EV. Об этом сообщает carnewschina.com.
Длина автомобиля составляет 4900 мм, а колесная база — 2820 мм, что обеспечивает достаточное количество места для пассажиров и груза. В кроссовере могут поместиться семь человек, включая водителя. В зависимости от версии масса автомобиля варьируется от 2,36 до 2,56 т.
Кроссовер BYD Tang EV 2023 модельного года получил новые 20-дюймовыми колесами колесами и интеллектуальную активную подвеску DiSus-C с электронным управлением.
Автомобиль оснащается электрическими силовыми установками мощностью 225, 241 и 510 л.с. Запас хода — 600 км, 730 км и 635 км соответственно.
Продажи BYD Tang EV в Китае уже начались. Стоимость самой дешевой версии составит 249 800 юаней (3,3. млн рублей). Топовая модификация обойдется в 299 800 юаней (4 млн рублей).