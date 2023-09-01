BYD начал продажи нового большого кроссовера

Длина автомобиля составляет 4900 мм, а колесная база — 2820 мм, что обеспечивает достаточное количество места для пассажиров и груза. В кроссовере могут поместиться семь человек, включая водителя. В зависимости от версии масса автомобиля варьируется от 2,36 до 2,56 т.