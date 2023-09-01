За взятку инспектору ГИБДД хотят сажать на три года

Нынешней осенью российских водителей ждут новые штрафы – например, может быть введено наказание за шум. Более того, на подходе и ряд новых законов. Один из таких – обновленный закон о наказании за мелкие взятки.

В августе группа депутатов во главе с Василием Пискаревым (Комитет по безопасности и противодействию коррупции) внесла в Госдуму новый законопроект. Планируется увеличить максимальное наказание за мелкую взятку (до 10 000 рублей) – сейчас оно составляет штраф 200 тысяч рублей и год лишения свободы.

В новой редакции описывающей мелкие взятки статьи 291.2 УК РФ предполагается наказание в 3 года тюрьмы и штраф 1 млн рублей – причем и для берущих, и для дающих мелкие взятки.