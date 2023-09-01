Автобренд IM представил третью модель для рынка Китая

Китайская автомобильная компания IM представила кроссовер LS6. Об этом сообщает autoreview.ru. Это уже третья модель бренда.

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Новый IM LS6 — самый маленький электромобиль в линейке компании. Его длина составляет 4904 мм, а колесная база — 2950 мм. Коэффициент аэродинамического сопротивления Cd — 0,237. IM LS6 имеет безрамочные двери с электрозамками, причем с внутренней стороны привычных рукояток для отпирания замков нет — только кнопки.

В салоне на передней панели установлены два монитора. По умолчанию кроссовер оснащается штурвал, хотя можно заказать и традиционный руль. Салонное зеркало заднего вида сделано быстросъемным.