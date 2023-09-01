Депутат требует ужесточить наказание для обочечников

Значительно ужесточить наказание за объезд дорожных заторов по обочинам и иным выделенным полосам призвал депутат Госдумы Виталий Милонов в обращении на имя начальника ГИБДД генерал-лейтенанта полиции Михаила Черникова.

В письме говорится, что каждый водитель сталкивается с ситуациями, когда приходится стоять в спровоцированных дорожных заторах, которые возникают из-за действий отдельных граждан, которые экономят секунды своего времени, пытаясь обогнать поток по обочине.

Именно обочечники, по мнению депутата, являются «подлинными архитекторами длительных заторов и пробок».

Депутат требует ужесточить наказание для таких нарушителей, например, введя повышенный штраф или установив временный запрет на использование транспортного средства.