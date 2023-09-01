АвтоВАЗ вывел сборку Lada Vesta на объемы "Гранты"
На АвтоВАЗе сообщили, что ежедневный темп сборки Lada Vesta, которую запустили весной этого года, и Lada Granta практически сравнялся. Таким образом, дилерская сеть обеспечена необходимыми автомобилями.
Также автопроизводитель отметил, что за лето доля новой "Весты" в общем объёме продаж выросла на четверть. Данные по продажам за август пока не публикуются, но известно, что тираж Lada за восемь месяцев перевалил за 200 тысяч единиц, на 11,5 тысяч превзойдя результат за весь прошлый год.
С 1 сентября 2023 года АвтоВАЗ возобновил сборку Lada Granta с моторами "Евро-5", что сделало модель дороже, однако базовая версия самого народного автомобиля по-прежнему стоит менее 700 тысяч рублей.
Предполагалось, что осенью в Тольятти будет возобновлена сборка Lada Largus, однако этого не случилось: руководство АвтоВАЗа приняло решение передислоцировать сборку универсалов и фургонов в Ижевск, который после переноса "Весты" в Тольятти, испытывает недозагрузку мощностей. Процесс уже запущен.