Chery Tiggo 7 и Chery Tiggo 8 признали лучшими SUV среди китайских авто

Американское консалтинговое агентство J.D. Power опубликовало результаты исследования характеристик, компоновки и исполнения автомобилей, присутствующих на рынке Китая. Кроссоверы Chery Tiggo 7 и Chery Tiggo 8 получили высшую оценку в категории SUV. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Южного автомобиля».

В исследовании учитывались привязанность владельцев к своему автомобилю и уровень приверженности по 37 характеристикам в 10 группах. Оценивался дизайн автомобиля, удобство настроек и начала движения, комфорт посадки и выхода, интерьер, производительность, ощущения от вождения, безопасность, удовлетворенность динамикой автомобиля и показатели экономии топлива. В исследовании приняли участие 35 155 владельцев автомобилей. Кроссоверы серий Tiggo 7 и Tiggo 8 получили широкое признание среди потребителей.