В сентябре BYD начнет продажи в Японии второй модели электромобиля

Китайская BYD добавляет вторую модель в линейку электромобилей в Японии
Как сообщает SPEEDME.RU, вторая электрическая модель BYD поступит в продажу в Японии. Дело в том, что бренд хочет заполучить большую долю на востребованном рынке.
Стало известно, что с 20 сентября можно будет оформить заказ на модель Dolphin. Однако появление нового электрического автомобиля может не понравится конкурентам, которые стараются заполучить своих клиентов.
BYD также объявит цены на Dolphin в этот день. Приобрести авто в Китае можно за 116 800 юаней.