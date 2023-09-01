В сентябре BYD начнет продажи в Японии второй модели электромобиля

Как сообщает SPEEDME.RU, вторая электрическая модель BYD поступит в продажу в Японии. Дело в том, что бренд хочет заполучить большую долю на востребованном рынке.

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Стало известно, что с 20 сентября можно будет оформить заказ на модель Dolphin. Однако появление нового электрического автомобиля может не понравится конкурентам, которые стараются заполучить своих клиентов.