Mini Cooper и Countryman перевели на электротягу

Компания Mini представила модели Cooper и Countryman нового поколения. Обе будут оснащаться исключительно электрической силовой установкой, сообщила пресс-служба производителя.

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Mini Cooper пятого поколения в зависимости от модификации развивает 184 л.с. (290 Нм) или 218 л.с. (330 Нм), в первом случае хетчбэк способен преодолеть без подзарядки до 305 км, во втором — до 402 км. Самая мощная версия способна разгоняться до «сотни» за 6,7 секунды.

Базовая версия нового Countryman развивает 204 л.с. (250 Нм). У более дорогой модификации тяга передается на все колеса, ее силовая установка выдает 313 л.с. (494 Нм) и позволяет разгоняться с места до 100 км/ч за 5,6 секунды. Запас хода — до 462 км у переднеприводной версии и до 433 км у полноприводной.

Mini

У обеих моделей в салоне располагается единственный круглый OLED-дисплей диаметром 240 миллиметров, в котором объединены функции приборной панели и мультимедиа-системы с голосовым управлением. В салоне Cooper и Countryman установлен переработанный блок с тумблерами управления стояночным тормозом, запуском двигателя, переключения передач и регулировкой громкости, а также беспроводная зарядка для смартфона.