Volkswagen анонсировал выход новой спортивной модели GTI
Как сообщает издание SPEEDME.RU, Volkswagen выпустил тизер-видео модели GTI. В ролике мелькает красная линия и ничего больше. Эксперты решили выяснить, какую машину все же продемонстрирует автопроизводитель на IAA 2023.
Уже долгое время компания рассказывает о Volkswagen ID.3 GTX, и с выходом рестайлинговой версии обычного ID.3 нельзя исключать его появления. Тогда электрокар получит более мощную версию исполнения.
Еще одним вариантом, по мнению экспертов, является Volkswagen ID.7, его GTX версия была представлена еще несколько месяцев назад. Вероятнее всего ее продемонстрируют в рамках Мюнхенского автосалона текущего года.