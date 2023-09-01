Volkswagen анонсировал выход новой спортивной модели GTI

Как сообщает издание SPEEDME.RU, Volkswagen выпустил тизер-видео модели GTI. В ролике мелькает красная линия и ничего больше. Эксперты решили выяснить, какую машину все же продемонстрирует автопроизводитель на IAA 2023.

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Уже долгое время компания рассказывает о Volkswagen ID.3 GTX, и с выходом рестайлинговой версии обычного ID.3 нельзя исключать его появления. Тогда электрокар получит более мощную версию исполнения.