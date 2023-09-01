В России появились китайские микровэны Wuling Light
В России начались продажи китайских компактных минивэнов Wuling Light. Цена автомобилей начинается от 1,5 млн рублей, пишет «Газета.Ru».
Объявления о продажах микровэнов, выпущенных на совместном предприятии китайских компаний SAIC и Wuling и американской General Motors, опубликованы автодилерами в классифайдах. Цены на машины в объявлениях от 1,5 до 1,7 млн рублей.
Микровэн оснащен двумя сдвижными боковыми дверьми и тремя рядами сидений. Он также получил двигатель объемом 1,5 литра и мощностью 102 л.с. Длина машины - 3797 мм при колесной базе 2500 мм.
Wuling Light имеет механическую трансмиссию. Стеклоподъемники и регулировки сидений у автомобиля также механические, на панели приборов отсутствует тахометр, а между передними сиденьями позади рычага стояночного тормоза располагается один подстаканник.
Ранее в России был представлен новый бренд BAW из Китая. Грузовик китайской марки был показан на Московском автосалоне. Российский дистрибьютор готовится к продаже до 100 машин в месяц по цене от 2 080 000 рублей. Также заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака для продажи грузовиков в России подала компания Foton Motor.