В России появились китайские микровэны Wuling Light

В России начались продажи китайских компактных минивэнов Wuling Light. Цена автомобилей начинается от 1,5 млн рублей, пишет «Газета.Ru».

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Объявления о продажах микровэнов, выпущенных на совместном предприятии китайских компаний SAIC и Wuling и американской General Motors, опубликованы автодилерами в классифайдах. Цены на машины в объявлениях от 1,5 до 1,7 млн рублей.

Микровэн оснащен двумя сдвижными боковыми дверьми и тремя рядами сидений. Он также получил двигатель объемом 1,5 литра и мощностью 102 л.с. Длина машины - 3797 мм при колесной базе 2500 мм.

Wuling Light имеет механическую трансмиссию. Стеклоподъемники и регулировки сидений у автомобиля также механические, на панели приборов отсутствует тахометр, а между передними сиденьями позади рычага стояночного тормоза располагается один подстаканник.