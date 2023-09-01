Названы цены на новый Jeep Compass для рынка США

Американский автопроизводитель Jeep представил обновленный кроссовер Compass. Об этом сообщает motor1.com. Цены на автомобиль в США не изменились и начинаются от $29 995 ( 2,89 млн рублей) за базовую комплектацию Sport. Топовая версия Limited Edition будет стоить $40 590 (3,9 млн рублей).

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От дорестайлинговой машины новинка отличается обновленной решеткой радиатора с оригинальной вставкой и новыми 19-дюймовыми колесными дисками. На выбор покупателям предлагают семь расцветок кузова: Silver Zynith, Bright White, Diamond Black, Baltic Grey, Hydro Blue, Red Hot и Sting-Gray, а также два варианта отделки салона: полностью черный и черно-серый.