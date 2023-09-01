Заброшенный DeLorean найден на картах Google

Пользователи сервиса Google maps обнаружили на одной из карт заброшенный автомобиль DeLorean DMC-12. Об этом сообщает motor1.com. Такая машина участвовала в съемках известной трилогии «Назад в будущее».

© Google Карты

Автомобиль найден в американском штате Западная Вирджиния. Судя по фото с карты, машина стоит на обочине дороги. При этом, как узнали пользователи ресурса, DeLorean DMC-12 находится на этом месте как минимум два года. Это косвенно подтверждается тем, что машина засыпана старыми листьями и ветками. Кроме того, колеса наполовину ушли в землю.

Несмотря на то, что машина заброшена, кузов находится в хорошем состоянии, а стекла не разбиты. О том, кому принадлежит редкий DeLorean DMC-12, не сообщается.

В августе 2022 года DeLorean Motor Company (DMC) впервые показала на публике электромобиль Alpha5, который стал преемником модели DMC-12.