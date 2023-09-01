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В Nissan придумали, как использовать старые батареи от электрокаров Leaf

Компания Nissan выпустила портативные источники питания, которые созданы на базе батарей от старых электромобилей Leaf. Об этом сообщает Associated Press.

В Nissan придумали, как использовать старые батареи от электрокаров Leaf
© globallookpress.com

Портативные батареи разработаны Nissan совместно с производителем электроники JVCKenwood и компанией 4R Energy, часть которой принадлежит японской автокомпании. Аккумуляторы могут использоваться как для зарядки гаджетов, так и для подачи аварийного питания в случае стихийных бедствий.

Вес портативного аккумулятора составляет 14,4 кг, стоимость в Японии составляет 170,5 тыс. иен (112 тыс. рублей по курсу на момент публикации).

Электромобили Nissan Leaf выпускаются с 2010 года, компания Nissan реализовала более 650 тыс. таких машин по всему миру. В первой половине 2023 года Leaf стал самым популярным электромобилем на вторичном рынке России.

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