В Nissan придумали, как использовать старые батареи от электрокаров Leaf
Компания Nissan выпустила портативные источники питания, которые созданы на базе батарей от старых электромобилей Leaf. Об этом сообщает Associated Press.
Портативные батареи разработаны Nissan совместно с производителем электроники JVCKenwood и компанией 4R Energy, часть которой принадлежит японской автокомпании. Аккумуляторы могут использоваться как для зарядки гаджетов, так и для подачи аварийного питания в случае стихийных бедствий.
Вес портативного аккумулятора составляет 14,4 кг, стоимость в Японии составляет 170,5 тыс. иен (112 тыс. рублей по курсу на момент публикации).
Электромобили Nissan Leaf выпускаются с 2010 года, компания Nissan реализовала более 650 тыс. таких машин по всему миру. В первой половине 2023 года Leaf стал самым популярным электромобилем на вторичном рынке России.