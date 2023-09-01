В Nissan придумали, как использовать старые батареи от электрокаров Leaf

Компания Nissan выпустила портативные источники питания, которые созданы на базе батарей от старых электромобилей Leaf. Об этом сообщает Associated Press.

Портативные батареи разработаны Nissan совместно с производителем электроники JVCKenwood и компанией 4R Energy, часть которой принадлежит японской автокомпании. Аккумуляторы могут использоваться как для зарядки гаджетов, так и для подачи аварийного питания в случае стихийных бедствий.

Вес портативного аккумулятора составляет 14,4 кг, стоимость в Японии составляет 170,5 тыс. иен (112 тыс. рублей по курсу на момент публикации).