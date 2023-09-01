В Китае представили один из самых быстрых автомобилей в мире
В Китае представлена спортивная версия лифтбека Zeekr 001, которая получит приставку FR. Об этом сообщает carnewschina.com.
От обычной версии новинка отличается иным бампером с крупным воздухозаборником трапециевидной формы и красной полосой. Сзади у 001 FR имеется большой спойлер, увеличивающий прижимную силу.
Автомобиль получил электрическую силовую установку, состоящую из четырех электродвигателей (по одному на каждое колесо). Суммарная мощность составляет 1247 л.с. Максимальная скорость — 280 км/час. От 0 до 100 км/час Zeekr 001 FR способен разогнаться за 2,07 с, что делает машину одной из самых быстрых в мире. У ближайшего конкурента, Tesla Model S Plaid, этот показатель составляет 2,1 с.
Автомобиль можно зарядить от 10% до 80% за 15 минут. Стоимость лифтбека в Китае составит 1 млн юаней (13,1 млн рублей).