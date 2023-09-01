В Китае представили один из самых быстрых автомобилей в мире

Автомобиль получил электрическую силовую установку, состоящую из четырех электродвигателей (по одному на каждое колесо). Суммарная мощность составляет 1247 л.с. Максимальная скорость — 280 км/час. От 0 до 100 км/час Zeekr 001 FR способен разогнаться за 2,07 с, что делает машину одной из самых быстрых в мире. У ближайшего конкурента, Tesla Model S Plaid, этот показатель составляет 2,1 с.