$96.34+0.01104.61-0.33

В Китае представили один из самых быстрых автомобилей в мире

В Китае представлена спортивная версия лифтбека Zeekr 001, которая получит приставку FR. Об этом сообщает carnewschina.com.

В Китае представили один из самых быстрых автомобилей в мире
© Zeekr

От обычной версии новинка отличается иным бампером с крупным воздухозаборником трапециевидной формы и красной полосой. Сзади у 001 FR имеется большой спойлер, увеличивающий прижимную силу.

Автомобиль получил электрическую силовую установку, состоящую из четырех электродвигателей (по одному на каждое колесо). Суммарная мощность составляет 1247 л.с. Максимальная скорость — 280 км/час. От 0 до 100 км/час Zeekr 001 FR способен разогнаться за 2,07 с, что делает машину одной из самых быстрых в мире. У ближайшего конкурента, Tesla Model S Plaid, этот показатель составляет 2,1 с.

Автомобиль можно зарядить от 10% до 80% за 15 минут. Стоимость лифтбека в Китае составит 1 млн юаней (13,1 млн рублей).

Главное из автомира
Больше новостей
Газета.Ru: главные новости