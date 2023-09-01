ГИБДД проведет «сплошные проверки» на дорогах
В первые выходные осени сотрудники ГИБДД устроят рейды на дорогах в поисках пьяных водителей. О проведении мероприятий объявили региональные органы управления Госавтоинспекции.
Массовые и «сплошные» проверки пройдут на территории Пензенской, Смоленской, Рязанской, Самарской областей, Республики Алтай и других регионов.
В рамках «сплошных проверок» дорожные полицейские на определенном участке дороги останавливают все транспортные средства и оценивают состояние каждого водителя. Особое внимание уделяется наличию признаков опьянения, отметили в ГИБДД.
В ряде регионов ГИБДД проведет мероприятие «Внимание, дети!» и увеличит плотность нарядов ДПС вблизи образовательных учреждений. Так, в Москве в течение недели с 1 сентября ГИБДД пообещала приблизить к школам посты ДПС, а в Свердловской области — передвижные комплексы контроля скоростного режима.