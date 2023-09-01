ГИБДД проведет «сплошные проверки» на дорогах

В первые выходные осени сотрудники ГИБДД устроят рейды на дорогах в поисках пьяных водителей. О проведении мероприятий объявили региональные органы управления Госавтоинспекции.

Массовые и «сплошные» проверки пройдут на территории Пензенской, Смоленской, Рязанской, Самарской областей, Республики Алтай и других регионов.

В рамках «сплошных проверок» дорожные полицейские на определенном участке дороги останавливают все транспортные средства и оценивают состояние каждого водителя. Особое внимание уделяется наличию признаков опьянения, отметили в ГИБДД.