$96.34+0.01104.61-0.33

ГИБДД проведет «сплошные проверки» на дорогах

В первые выходные осени сотрудники ГИБДД устроят рейды на дорогах в поисках пьяных водителей. О проведении мероприятий объявили региональные органы управления Госавтоинспекции.

ГИБДД проведет «сплошные проверки» на дорогах
© РИА Новости

Массовые и «сплошные» проверки пройдут на территории Пензенской, Смоленской, Рязанской, Самарской областей, Республики Алтай и других регионов.

В рамках «сплошных проверок» дорожные полицейские на определенном участке дороги останавливают все транспортные средства и оценивают состояние каждого водителя. Особое внимание уделяется наличию признаков опьянения, отметили в ГИБДД.

В ряде регионов ГИБДД проведет мероприятие «Внимание, дети!» и увеличит плотность нарядов ДПС вблизи образовательных учреждений. Так, в Москве в течение недели с 1 сентября ГИБДД пообещала приблизить к школам посты ДПС, а в Свердловской области — передвижные комплексы контроля скоростного режима.

3
Главное из автомира
Больше новостей
Газета.Ru: главные новости