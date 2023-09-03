Mercedes-Benz показал тизер преемника модели CLA со звездами в фарах

В сентябре на автомобильной выставке IAA Mobility в Мюнхене состоится премьера сразу нескольких новых серийных моделей и ярких концепт-каров, одним из которых станет Concept CLA Class от Mercedes-Benz. Компания позиционирует новинку не просто как яркий прототип, но и как предвестника нового поколения автомобилей немецкой марки. Естественно, по нынешней моде концепт-кар получит электрическую силовую установку, но технические подробности о новинке пока держатся в секрете.

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«Concept CLA Class является предшественником совершенно нового семейства электромобилей, которые станут входным билетом в мир Mercedes-Benz. Мы значительно расширим наше предложение в этом сегменте, разработанным с нуля на нашей новой специализированной платформе ММА семейство электромобилей», — пообещал председатель правления Mercedes-Benz Group Ола Каллениус.

Заявлена полностью новая платформа Mercedes Benz Modular Architecture (MMA), на которой будут строиться грядущие электромобили бренда, а также реализация неких наработок от концепт-кара Mercedes-Benz Vision EQXX. Особенностью дизайна модели станут светодиодная оптика в форме колец с интегрированными трёхлучевыми звёздами, светящаяся решётка радиатора и полоса по периметру кузова.

Mercedes-Benz