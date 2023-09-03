Mercedes-Benz показал тизер преемника модели CLA со звездами в фарах

В сентябре на автомобильной выставке IAA Mobility в Мюнхене состоится премьера сразу нескольких новых серийных моделей и ярких концепт-каров, одним из которых станет Concept CLA Class от Mercedes-Benz. Компания позиционирует новинку не просто как яркий прототип, но и как предвестника нового поколения автомобилей немецкой марки. Естественно, по нынешней моде концепт-кар получит электрическую силовую установку, но технические подробности о новинке пока держатся в секрете.
«Concept CLA Class является предшественником совершенно нового семейства электромобилей, которые станут входным билетом в мир Mercedes-Benz. Мы значительно расширим наше предложение в этом сегменте, разработанным с нуля на нашей новой специализированной платформе ММА семейство электромобилей», — пообещал председатель правления Mercedes-Benz Group Ола Каллениус.
Заявлена полностью новая платформа Mercedes Benz Modular Architecture (MMA), на которой будут строиться грядущие электромобили бренда, а также реализация неких наработок от концепт-кара Mercedes-Benz Vision EQXX. Особенностью дизайна модели станут светодиодная оптика в форме колец с интегрированными трёхлучевыми звёздами, светящаяся решётка радиатора и полоса по периметру кузова.
Свою новинку компания описывает как «видение варианта развития сегмента компактных электромобилей за счёт эстетичного и необычного дизайна, эффективности на больших расстояниях, новаторских инноваций, экологически чистых материалов и совершенно новой операционной системы MB.OS в эпоху электрической мобильности и цифровизации». Таким образом, серийная модель по мотивам Concept CLA Class станет самым компактным и бюджетным электрическим Mercedes-Benz.