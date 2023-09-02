По Крымскому мосту возобновили движение автомобилей

Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту возобновлено. Об этом сообщается в Telegram -канале об оперативной обстановке на мосту.

Проезд по мосту был временно перекрыт в 00:00 после попыток атак дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Находящихся на мосту и в зоне досмотра просили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что ВСУ предприняли попытку атаковать Крымский мост морскими беспилотниками. В военном ведомстве уточнили, что всего было уничтожено три безэкипажных полупогружных катера — один незадолго до полуночи 1 сентября, еще два брандера были сбиты около 02:00 по московскому времени с интервалом в десять минут.