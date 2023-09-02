Названы причины перебоев с топливом в регионах
Временные перебои с поставками топлива на заправки в ряде регионов России вызваны логистическими сложностями и отсутствием разницы между оптовыми и розничными ценами, рассказал глава проектов исследовательской группы «Петромаркет» Николай Баранов. Об этом пишет «Прайм».
Эксперт отметил, что в настоящее время наблюдается перегруженность ж/д инфраструктуры. На фоне этого увеличились сроки доставки, нарушились графики поставок нефтепродуктов по железной дороге на региональные нефтебазы.
Кроме того, специалисты фиксируют диспаритет розничных и оптовых цен - оптовые цены практически сравнялись с ценами на АЗС вертикально-интегрированных нефтяных компаний.
Третьей причиной является резкий рост спроса в период сезона отпусков, заметил Баранов.
По его оценке, часть проблем можно решить за счет роста выплат по демпферу (это привело бы к снижению оптовых цен) или повышения розничных цен на нефтепродукты.
Ранее сообщалось, что для решения вопроса с топливом Минэнерго РФ организовало штаб, в который вошли представители региональных властей, нефтяных компаний, РЖД, СПбМТСБ, автоперевозчиков.