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Названы причины перебоев с топливом в регионах

Временные перебои с поставками топлива на заправки в ряде регионов России вызваны логистическими сложностями и отсутствием разницы между оптовыми и розничными ценами, рассказал глава проектов исследовательской группы «Петромаркет» Николай Баранов. Об этом пишет «Прайм».

Названы причины перебоев с топливом в регионах
© РИА Новости

Эксперт отметил, что в настоящее время наблюдается перегруженность ж/д инфраструктуры. На фоне этого увеличились сроки доставки, нарушились графики поставок нефтепродуктов по железной дороге на региональные нефтебазы.

Кроме того, специалисты фиксируют диспаритет розничных и оптовых цен - оптовые цены практически сравнялись с ценами на АЗС вертикально-интегрированных нефтяных компаний.

Третьей причиной является резкий рост спроса в период сезона отпусков, заметил Баранов.

По его оценке, часть проблем можно решить за счет роста выплат по демпферу (это привело бы к снижению оптовых цен) или повышения розничных цен на нефтепродукты.

Ранее сообщалось, что для решения вопроса с топливом Минэнерго РФ организовало штаб, в который вошли представители региональных властей, нефтяных компаний, РЖД, СПбМТСБ, автоперевозчиков.

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