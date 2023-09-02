BMW показала, как будут выглядеть автомобили будущего

Компания BMW провела презентацию концепт-кара Vision Neue Klasse, который призван продемонстрировать, какие технологии будут использоваться в новых автомобилях марки. Об этом сообщила пресс-служба баварского производителя.

© bmw

По словам председателя совета директоров BMW AG Оливера Ципсе, компания готовит серийную версию модели Neue Klasse к дебюту в 2025 году. Автомобиль получил электрическую силовую установку и 21-дюймовые диски, чей дизайн разработан с учетом аэродинамики, а также выполненные из вторичного сырья различные детали и задние фонари, напечатанные на 3D-принтере.

BMW

Вместе с концепт-каром BMW впервые представила систему Panoramic Vision с проекцией по всей ширине ветрового стекла. Данными, которые отображаются на лобовом стекле и на выполненном в форме параллелограмма экране мультимедиа-системы, можно управлять с помощь жестов. В отделке салона полностью отсутствуют декоративный хром и кожа.