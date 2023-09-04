«Волгу» с мотором Toyota продают за 1,8 млн рублей

В Питере продают редкую Волгу ГАЗ-3111 2002 года производства. У автомобиля двигатель от Toyota мощностью 224 л.с. и АКПП. Пробег составляет всего 4 300 км.

У автомобиля отличное состояние, так как это музейный экспонат Самарского музея внедорожных авто. После этого его владельцами были два губернатора.Нынешний владелец «Волки» купил автомобиль в 2020 году и на нем не передвигался. Он готов продать автомобиль за 1,8 млн рублей.