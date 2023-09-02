Дилеры предупредили о перебоях в поставках российских и китайских автомобилей

«Если нормой можно считать складской запас на 2 месяца торговли, то сейчас этот коэффициент укладывается в 1,5. Причина не всегда кроется в физическом дефиците машин, при сильных курсовых колебаниях импортеры зачастую придерживают отгрузки, чтобы окончательно разобраться в цене на инвойс. Такие решения занимают время, что усиливает настроения дефицита», – сказал Тюктеев.