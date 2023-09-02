Дилеры предупредили о перебоях в поставках российских и китайских автомобилей
Логистический кризис на авторынке в России привел к перебоям с поставками машин дилерам. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на дилеров.
Проблема касается как «АвтоВАЗа», так и дистрибьюторов китайских марок, на чьих складах копятся уже предоплаченные дилерами автомобили, рассказали аналитики. Причиной кризиса стали дефицит грузового транспорта и водителей на рынке, а также таможенные ограничения и задержки на границе, указал гендиректор ГК «Башавтоком» Сергей Буранов. Ситуация с доступностью автомобилей оценивается ниже среднего, заметил гендиректор по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Ренат Тюктеев.
«Если нормой можно считать складской запас на 2 месяца торговли, то сейчас этот коэффициент укладывается в 1,5. Причина не всегда кроется в физическом дефиците машин, при сильных курсовых колебаниях импортеры зачастую придерживают отгрузки, чтобы окончательно разобраться в цене на инвойс. Такие решения занимают время, что усиливает настроения дефицита», – сказал Тюктеев.
Ситуация с поставками может нормализоваться в первой половине следующего года, когда у грузоперевозчиков появится больше китайских тягачей, а также будет скорректирован фонд оплаты труда водителей большегрузов, полагает гендиректор ГК «Автодом» Андрей Ольховский.