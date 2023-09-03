В России начались продажи нового Mitsubishi Xpander Cross

На рынке России появился новый автомобиль марки Mitsubishi. Модель Xpander Cross является заменой для местного Lada Largus.

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В Россию по "серым дилерским схемам" привезли новые Mitsubishi Xpander Cross. Автомобиль представлен в кузове универсал с длиной 4.4 метра и колесной базой 2.8 метра. По габаритам модель является аналогом российского Lada Largus.

В салоне предусматривается семиместная компоновка. Дорожный просвет универсала составляет 22.5 см. В качестве силового агрегата здесь используется атмосферный мотор рабочим объемом 1.5 литра, производительность которого равна 105 л.с. Работает он в паре с автоматической коробкой передач. Это уже устаревшая трансмиссия, которая имеет 4 ступени.

Привод у универсала на колеса передней оси. В России Mitsubishi Xpander Cross будет заменять Lada Largus - АвтоВАЗ все еще не может возобновить сборку своей модели. Японский автомобиль оценивается в 2 500 000 рублей. Эта сумма намного больше, чем у российского аналога. Проблем с поставками транспортных средств в Россию возникать не должно, так как модель не попадает под запрет параллельного импорта.

Список оснащения у иномарки небольшой. Так, в комплектации предусматривается мультимедийный комплекс с компактным сенсорным дисплеем. Еще одна опция - климат-контроль, работающий на две зоны. Универсал также получил круиз-контроль, камеру заднего вида, электропривод зеркал заднего вида и кресла с отделкой из искусственной кожи.