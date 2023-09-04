В Нидерландах выбрали марку и модель нового полицейского автомобиля

На выбор марки и модели полицейского автомобиля в Нидерландах ушло около 18 месяцев, и победителем стал BMW X1. Кроме компактного кроссовера руководство голландской полиции планируют использовать Ford Kuga в полностью гибридной конфигурации. BMW X1 и Ford Kuga постепенно заменят минивэны Mercedes B-Class.

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В настоящее время BMW и Ford выпускают несколько тестовых автомобилей, которые будут оцениваться в течение следующего года. Если X1 и Kuga получат одобрение, то автопроизводители подпишут соглашение, предусматривающее не только поставку, но и обслуживание машин с января 2025 года по декабрь 2029 года с возможным продлением контракта до декабря 2032 года.

rubmw.ru

Первая партия автомобилей прибудет к середине 2025 года, всего голландская полиция намерена приобрести 1100 машин. Под капотом у X1 и Kuga будут стоять двигатели внутреннего сгорания, власти Нидерландов планируют в ближайшие годы закупить электромобили, чтобы снизить уровень выбросов в атмосферу. Примерно 500 действующих автомобилей (30% всего автопарка), работающих на бензине, заменят на полностью электрические машины в конце 2025 года.