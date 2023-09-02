Китайская сборка и круглый экран: представлен новый MINI Cooper

В Мюнхене на выставке IAA показали абсолютно новую трёхдверку — на этот раз электрическую. «Батарейный» MINI Cooper не имеет с британскими предшественниками ничего общего: установка бензиновых двигателей не предусмотрена вовсе, за производство теперь отвечают партнёры из концерна Great Wall, а натуральная кожа и хром больше недоступны ни для какой комплектации.

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В пятом поколении все электрические хэтчбеки называются MINI Cooper, хотя раньше «Куперами» именовались только избранные комплектации. Стопроцентно узнаваемая внешность осталась, хотя фирменный капот, дверные ручки под прямой хват или решётка радиатора с прорезями теперь в прошлом. Зато новая трёхдверка прибавила в обтекаемости (коэффициент Сх улучшен с 0,3 до 0,28), а покупатель может самовыражаться, меняя рисунок дневных ходовых огней.

MINI

MINI

MINI

MINI

MINI

В салоне невозможно обойтись без аналогий с классическим MINI: вся информация для водителя сосредоточена по центру! Интерфейс реализован через 240-миллиметровый круглый тачскрин, ездовые режимы переключаются рычажком по центру, а мультируль бывает только с двумя спицами. Опции — проекционный экран, автопарковщик, панорамная крыша, а также тканевый ремешок на руле, спортивные кресла и комбинированные тканевые вставки.

MINI

MINI

MINI

MINI

MINI

MINI

Новый MINI Cooper базируется на платформе с передним расположением электродвигателя. Сзади сохранена независимая подвеска. Базовый хэтчбек Cooper E оснащается 184-сильным (290 Нм) мотором и батареей на 40,7 киловатт-часа. Запас хода — 305 километров (WLTP), разгон 0-100 займёт 7,3 секунды.

Альтернатива — форсированный Cooper SE (218 сил, 330 Нм) с аккумулятором на 54,2 киловатт-часа. У такой трёхдверки автономность составит 402 километра (WLTP), разгон 0-100 займёт 6,7 секунды, а бонусом станет более мощное зарядное устройство. Впрочем, с 10 до 80 процентов обе версии заряжаются за полчаса.