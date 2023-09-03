Раскрыта внешность нового автобуса КамАЗ с китайской начинкой

Телеграм-канал «Автопоток» поделился фотографией однообъёмника и сообщил подробности о проекте. По данным инсайдера, речь идёт о малом автобусе на шасси КамАЗ «Компас». Судя по дизайну кузова, производством займётся СимАЗ, то есть ульяновское предприятие перейдёт с японских шасси Isuzu на китайские, знакомые по грузовикам JAC. После ухода Isuzu из России подобная замена выглядит логично.

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По форм-фактору, остеклению и расположению дверей новый автобус напоминает прошлое изделие СимАЗ, однако совпадают не все кузовные панели: иначе оформлены колёсные арки, крыша, увеличена площадь задних дверей, изменён задний свес, а ещё абсолютно другая передняя маска. Фары оригинальные, на радиаторной решётке лейбл КамАЗа.

Конструктивно Isuzu N-Series и JAC N-Series близки, а значит шасси «Компаса» можно будет установить взамен японского исходника без существенных вмешательств в конструкцию. Основным двигателем должны быть Cummins ISF3.8, основной коробкой передач — 6-ступенчатая «механика» Fast Gear. Характеристики, место сборки и название автобуса наверняка подтвердят на следующей неделе на выставке «Комтранс-2023».