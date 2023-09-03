Движение автотранспорта по Крымскому мосту снова восстановили

Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту снова восстановлено. Об этом сообщает информационный центр моста в своем Telegram-канале.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", - говорится в сообщении.
Информация об этом была опубликована в 4:16 по московскому времени. До этого информационный центр в 3:52 сообщил, что движение по Крымскому мосту временно приостановлено. Находящихся на мосту и в зоне досмотра попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
2 сентября Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) в очередной раз попытались атаковать Крымский мост. В ночь на субботу в акватории Черного моря были замечены три безэкипажных катера. Беспилотный катера были своевременно уничтожили.