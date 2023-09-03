1111-сильный электроседан Lucid Air попытался обогнать спорткар Porsche 911

Авторы канала Carwow провели свою очередную гонку по прямой, участниками которой на сей раз стали два разных по своей сути автомобиля. В соперники американскому премиальному седану было выбрано чистокровное немецкое спортивное купе, одна из моделей имеет электрическую силовую установку, а другая — классический двигатель внутреннего сгорания. Столь разные дуэлянты устроили зрелищную битву, за которой интересно понаблюдать со стороны.

В арсенале Lucid Air — двухмоторная электрическая силовая установка. Её отдача — 1111 лошадиных сил и 1390 Нм крутящего момента. Из очевидных минусов — традиционная для электромобилей высокая масса.

Она составляет 2383 килограмма — в том числе и за счёт роскошной отделки и богатого оснащения модели. Полноприводное купе Porsche 911 Turbo S актуального поколения 922 оснащено 3,8-литровым турбомотором на 650 сил и 800 Нм.